Türkiye yaz saati uygulaması 2026! Saatler ileri alınacak mı, ne zaman?

Baharın gelişiyle birlikte günlerin uzaması fark edilir bir noktaya geldi. Günlerin uzamasının ardından ise yaz saati uygulaması gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Türkiye'de saatler ileri alınacak mı, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Ülkemizde 2016 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle kalıcı yaz saati uygulaması uygulanıyor. Peki Türkiye'de saatler ileri alınacak mı, ne zaman?

TÜRKİYE'DE YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN 2026?

Ülkemizde 2016 y7ılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte "kalıcı yaz saati" uygulamasına geçiş yapıldı. Bu kararla birlikte "kış saati uygulaması" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu kapsamda ülkemizde saatler GMT+3 zaman diliminde hesaplandığı için herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

SAATLER İLERİ ALINACAK MI, NE ZAMAN?

Türkiye'de mevcut olarak yaz saati uygulaması uygulandığı için saatler ileri alınmayacak. Avrupa ülkelerinde ise kış ve yaz saati uygulamaları devam ediyor. Bu kapsamda 29 Mart 2026 Pazar gününü 30 Mart 2026 Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 01.00 ile 03.00 arasında saatler bir saat ileri alınacak.

TÜRKİYE'DE NEDEN SAATLER İLERİ ALINMIYOR?

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiği için 29 Mart 2026 tarihinde saatler ileri alınmayacak. Kalıcı yaz saat uygulaması sayesinde gün ışığından daha fazla yararlanarak, elektrik tüketiminde tasarruf sağlanıyor.