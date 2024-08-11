Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu

11 Ağustos 2024 13:44 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:01

Bir süredir tedavisine devam ettiği belirtilen Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan 77 yaşında hayatını kaybetti.

Vatandaşlar tarafından TYB Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın cenaze töreninin ne zaman ve nerede düzenleneceği merak ediliyor.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ KURUCU BAŞKANI MEHMET DOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TYB Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

MEHMET DOĞAN'IN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN, NEREDE KILINACAK?

TYB tarafından açıklanan bilgilere göre Mehmet Doğan'ın cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikinci namazına müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacak.

TYB'nin tam açıklaması ise şöyle:

"Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağolsun."