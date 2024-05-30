Türkiye, yenilenebilir enerji alanında dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi

30 May 2024 19:25 - Güncelleme : 30 May 2024 19:27

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın yayınladığı kurul güç istatistiklerinde Türkiye, 58 bin 462 MW kapasite ile dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi.

İlk üç sırada Çin, ABD ve Brezilya yer alırken, bu ülkeleri Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya takip ediyor.

Daha önceki sıralamada 12. olan Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak bir basamak yükseldi.

Türkiye’nin ardından Rusya, İngiltere, Avustralya ve Vietnam geliyor.

Bu başarı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği önemin ve bu alanda yaptığı çalışmaların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.