Türkiye, Yunanistan Atina'da çıkan yangın için yardım müdahalelerine başladı

13 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:45

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek

Yunanistan'da çıkan yangın hızla büyümeye devam ederken Türkiye, yangınla mücadele için yardım teklifi götürürken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise X platformu üzerinden yardım için gönderilen araçları paylaştı.

YUNANİSTAN YANGININA TÜRKİYE YARDIM ETTİ Mİ SON DAKİKA?

11 Ağustos günü öğlene sonra meydana gelen yangında birçok itfaiyeci, itfaiye aracı, gönüllü ve söndürme uçakları müdahale ederken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komşuluk amacıyla Yunanistan'a destek için hazır olduğunu Atina yönetimine iletmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından şu açıklamada bulundu:

"Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır"

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa'dan bir helikopter, 28 itfaiye aracıyla ve 200 itfaiyeci, İtalya'dan iki uçak ve Çekya'dan 75 itfaiyeci ve 25 aracın yangın için müdahale edeceği bildirilirken Türkiye, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi.

YUNANİSTAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, SON DURUM NEDİR?

Yangın henüz kontrol altına alınamazken Penteli Çocuk Hastanesi, 414. Askeri Hastanesi, Amalia Felming Hastanesi'nde tahliye yapıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ise şu sözleri söyledi:

"20 saattir dramatik koşullar altında mücadele ettiğimiz olağanüstü tehlikeli bir yangınla karşı karşıyayız."

YUNANİSTAN YANGININDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Atina yakınlarındaki Varnava'da pazar günü başlayan yangın Vrilisia'ya da sıçramıştı.

Yangında bir ceset bulunurken şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken, 702 itfaiyeci ve 199 aracın Penteli Dağı ve Maraton Gölü bölgesindeki birçok aktif yangın noktalarına müdahalenin devam ettiği belirtildi.