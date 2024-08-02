Türkiye’de 50 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor
Fotoğraf ve video paylaşmaya odaklanan Instagram sosyal medya platformunda 2023 yılından itibaren 50 milyon Türk kullanıcı bulunuyor.
Meta Platforms’a tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram, milyonlarca aktif kullanıcısı ile dünya çapında en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir.
TÜRKİYE’DE KAÇ İNSTAGRAM KULLANICISI VAR?
Dijital çağın hızlı ritminde hayatın merkezine yerleşen Instagram uygulaması, fotoğraf-video paylaşımına imkan tanıması, beğenilerin yapılması ve ilgi duyulan hesapların takip edilmesi özellikleriyle sanal dünyanın en önemli parçası haline geldi.
Dünya genelinde popülerliğini koruyan Instagram uygulamasının toplamda 2.35 milyar kullanıcısı bulunurken bu sayının 50 milyonunu Türk kullanıcılar oluşturuyor.
DÜNYADA KAÇ İNSTAGRAM KULLANICISI VAR?
Çeşitli özellikleriyle kolay etkileşimi mümkün kulan Instagram uygulamasının 2023 itibarıyla dünya genelinde 2.35 milyar kullanıcısı bulunuyor.
EN ÇOK KULLANICISI OLAN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI
En çok kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarının sıralaması şu şekilde;
Facebook - 2.91 milyar aktif kullanıcı
YouTube - 2.5 milyar aktif kullanıcı
Instagram - 2.35 milyar aktif kullanıcı
WhatsApp - 2.24 milyar aktif kullanıcı
TikTok - 1.05 milyar aktif kullanıcı
Telegram - 700 milyon aktif kullanıcı
SnapChat - 635 milyon aktif kullanıcı