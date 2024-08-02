Türkiye’de 50 milyon Instagram kullanıcısı bulunuyor

02 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:46

Instagram erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verdi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

Instagram erişim engeliyle tüm dünyaya net bir uyarı verdi! Türkiye'den sansüre karşı sansür harekatı

Meta Platforms’a tarafından 2012 yılında satın alınan Instagram, milyonlarca aktif kullanıcısı ile dünya çapında en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir.

TÜRKİYE’DE KAÇ İNSTAGRAM KULLANICISI VAR?

Dijital çağın hızlı ritminde hayatın merkezine yerleşen Instagram uygulaması, fotoğraf-video paylaşımına imkan tanıması, beğenilerin yapılması ve ilgi duyulan hesapların takip edilmesi özellikleriyle sanal dünyanın en önemli parçası haline geldi.

Dünya genelinde popülerliğini koruyan Instagram uygulamasının toplamda 2.35 milyar kullanıcısı bulunurken bu sayının 50 milyonunu Türk kullanıcılar oluşturuyor.

DÜNYADA KAÇ İNSTAGRAM KULLANICISI VAR?

Çeşitli özellikleriyle kolay etkileşimi mümkün kulan Instagram uygulamasının 2023 itibarıyla dünya genelinde 2.35 milyar kullanıcısı bulunuyor.

EN ÇOK KULLANICISI OLAN SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

En çok kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarının sıralaması şu şekilde;

Facebook - 2.91 milyar aktif kullanıcı

YouTube - 2.5 milyar aktif kullanıcı

Instagram - 2.35 milyar aktif kullanıcı

WhatsApp - 2.24 milyar aktif kullanıcı

TikTok - 1.05 milyar aktif kullanıcı

Telegram - 700 milyon aktif kullanıcı

SnapChat - 635 milyon aktif kullanıcı