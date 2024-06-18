Türkiye'de 567 mavi bayraklı plaj bulunuyor

18 Haziran 2024 12:03 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:03

Gündemde yer alan konulardan biri olan mavi bayrağın plajlarda ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca hangi plajlarda ve Türkiye'de en çok nerede bulunduğu da araştırılıyor.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği kriterlerinde yüksek standartları yakalayan plajlara verilir.

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen proje 1985 yılında Fransa'da başladı.

44 ülkenin dahil olduğu Mavi Bayrak bir yıl süreyle verilmektedir.

Türkiye 567 plajıyla en çok mavi bayrak alan üçüncü ülke konumundadır.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE MAVİ BAYRAKLI PLAJ VAR?

Türkiye'nin en çok Mavi Bayrak alan şehri Antalya'dır.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın verilerine göre listenin tamamı ise şöyle: