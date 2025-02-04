Türkiye'de aktif yanardağ var mı, nerede? Santorini Adası sonrası gündemde
Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası sonrasında Türkiye'de aktif yanardağ olup olmadığı vatandaşın gündemine yerleşti. Türkiye'de bulunan yanardağların olduğu yerler de merak ediliyor.
Son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle beraber yanardağ patlaması gündeme geldi. Türkiye'de yanardağ var mı araştırılırken patlama riski olup olmadığı da dikkat çekti.
TÜRKİYE'DE AKTİF YANARDAĞ VAR MI?
Ülkemizde volkanik alanların oluşumu 20 milyon yıl önce başladı. Türkiye'de tarihi zamanlara ulaşan volkanik patlamalar Erciyes ve Nemrut volkanında meydana geldi.
Günümüzde aktif yanardağ bulunmuyor. Bilim adamlarının yorumlarına göre tamamen sönmüş bir yanardağ tabiri bulunmamakta. Her yanardağın az da olsa riski bulunuyor.
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANARDAĞ VAR?
Türkiye'de Erciyes, Hasan dağı, Büyük ve Küçük Ağrı dağları, Tendürek, Nemrut, Süphan dağları halen fümerol denilen volkanik kökenli gaz ve buhar çıkışına sahiptir.
TÜRKİYE'DE YANARDAĞLAR VE YERLERİ
MTA'da yer alan bilgilere göre yakın geçmişte aktif volkanlar arasında Acıgöl-Nevşehir, Ağrı (Ararat), Erciyes Dağı, Göllü Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağ, Karapınar volkanik alanı, Kula, Nemrut Dağı, Tendürek Dağı yer alırken olası aktifler arasında Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu, Süphan Dağı bulunuyor.
Kapadokya ise aktif olmayanlar arasında yer alıyor.