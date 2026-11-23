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İstanbul
Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, katıldığı canlı yayında görüntülenen aslana ilişkin açıklamalarda bulundu. Ormanlık alanların olduğuna vurgu yapan Oktay
aslanın, kendime uygun bir ortam bulabileceğini ifade ederken gece saatleriniin işlerini güçleştirdiklerinin altını çizerken aslanın ilk olarak bir sitenin yanındaki ormanlık alanda tespit edildiğine vurgu yaptı. Dişi aslanın tavukların yanından geçtiğini ve zarar vermediğini belirten Oktay, yetiştirilmiş bir aslan olduğunu ve ekiplerin çalışmalaırnı sürdürdüğünü ifade etti. Aslanı yakalama çalışması 12 saattir devam ederken aslanı ilk göz gören kişi açıklamalarda bulundu. Peki İstanbul’da kaybolan aslan bulundu mu? Türkiye’de aslan var mı? İşte, detaylar…
Türkiye’de doğal ortamında yaşayan aslan bulunmamaktadır. Türkiye’de birçok ilde hayvanat bahçeleri ve benzeri kontrollü alanlarda aslan bulunmaktadır. Son kayıtlara göre Anadolu’da aslanların nesli 19. yüzyılın sonlarında tükenmiştir. Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir Anadolu’da aslan görülmemektedir.
Sarıyer’de Uskumruköy’de güvenlik kameralarına yansıyan aslan paniğe sebep oldu. Aslanın bulunduğu yer ısı duyarlı dronlarla tespit edildi. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, gece saatlerinde yaptığı açıklamada aslanın yer değiştirdiğini ve hareket ettiğini ifade ederken kendisinin gözle görülmediğini vurguladı.
Sarıyer Belediye Başkanı “ Tavukların yanından geçiyor ancak zarar vermiyor. Yetiştirilmiş bir aslan olduğunu tahmin ediyorum. Bulmak için çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz, hem zarar görmemeleri hem de çalışmalara mani olmamaları için. Tüm ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.
Aslanı yakalama çalışmaları 12 saattir devam ediyor. Ekipler yerini tespit ettiği aslanı uyutmak için çaba harcarken, uzun süre boyunca uyuşturucu iğne ile vurulmaya çalışıldığı ancak henüz vurulamadığı öğrenildi. Gece saatleri itibarıyla aslanın termal kameralarda görülemediği, gözden kaybolduğu de belirtildi.