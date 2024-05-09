Türkiye'de en fazla eleman aranan meslek özel güvenlik görevlisi oldu
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 May 2024 15:38 - Güncelleme : 09 May 2024 15:53
İŞKUR tarafından 2024 Nisan ayına kadar olan istatistikler paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından en çok eleman aranan meslekler ve sektörler merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2024 Nisan ayına ilişkin istatistik bülteni yayımlandı.
İstatistiklerin yayımlanmasının ardından en çok eleman arayan meslekler ve sektörler belli oldu.
Yeni iş arayan, işsiz olan vatandaşlar ve mezun olan gençler bu mesleklerin ve sektörlerin neler olduğunu merak ediyor.
Türkiye'de en çok açığın olduğu meslek 37 bin 103 iş ilanı ile Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) oldu.
İŞKUR verilerine göre listenin tamamı ise şöyle:
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 37 bin 103 ilan
- Turizm ve Otelcilik Elemanı - 21 bin 937 ilan
- Satış Elemanı / Danışmanı - 20 bin 956 ilan
- Servis Elemanı (Garson) - 20 bin 90 ilan
- Reyon Görevlisi - 16 bin 790 ilan
- Konfeksiyon İşçisi - 16 bin 210 ilan
- Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle) - 11 bin 202 ilan
- Market Elemanı - 10 bin 33 ilan
- Güvenlik Görevlisi - 9 bin 818 ilan
- Perakende Satış Elemanı - 8 bin 899 ilan
En çok açığın olduğu sektör ise 341 bin 23 ilan ile İmalat olarak açıklandı.
Listenin tamamı ise şöyle:
- İmalat - 341 bin 23 ilan
- İdari ve Destek Hizmetleri Faaliyetleri - 128 bin 468 ilan
- Toptan ve Perakende Ticaret - 113 bin 509 ilan
- Konaklama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri - 79 bin 738 ilan
- İnşaat - 58 bin 503 ilan
- Ulaştırma ve Depolama - 39 bin 234 ilan
- Mesleki, bilimsel ve tekniksel faaliyetler - 27 bin 76 ilan
- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet - 19 bin 673 ilan
- Bilgi ve İletişim - 8 bin 558 ilan
- Diğer Hizmet Faaliyetleri - 7 bin 868 ilan
Kaynak: TGRT HABER