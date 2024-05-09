Türkiye'de en fazla eleman aranan meslek özel güvenlik görevlisi oldu

09 May 2024 15:38 - Güncelleme : 09 May 2024 15:53

2024'te Türkiye'de en çok açığı olan sektör ve meslekler belli oldu

2024'te Türkiye'de en çok açığı olan sektör ve meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2024 Nisan ayına ilişkin istatistik bülteni yayımlandı.

İstatistiklerin yayımlanmasının ardından en çok eleman arayan meslekler ve sektörler belli oldu.

Yeni iş arayan, işsiz olan vatandaşlar ve mezun olan gençler bu mesleklerin ve sektörlerin neler olduğunu merak ediyor.

Türkiye'de en çok açığın olduğu meslek 37 bin 103 iş ilanı ile Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) oldu.

İŞKUR verilerine göre listenin tamamı ise şöyle:

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 37 bin 103 ilan

Turizm ve Otelcilik Elemanı - 21 bin 937 ilan

Satış Elemanı / Danışmanı - 20 bin 956 ilan

Servis Elemanı (Garson) - 20 bin 90 ilan

Reyon Görevlisi - 16 bin 790 ilan

Konfeksiyon İşçisi - 16 bin 210 ilan

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle) - 11 bin 202 ilan

Market Elemanı - 10 bin 33 ilan

Güvenlik Görevlisi - 9 bin 818 ilan

Perakende Satış Elemanı - 8 bin 899 ilan

En çok açığın olduğu sektör ise 341 bin 23 ilan ile İmalat olarak açıklandı.

Listenin tamamı ise şöyle: