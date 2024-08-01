Türkiye'de Haniye'nin ölümünden dolayı 1 günlük yas ilan edildi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 21:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:28
1 Ağustos günü ülkemizde yas ilan edilmesinin ardından yas mı ilan edildi, kaç günlük merak edilirken açıklama geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye'nin dün öldürülmesinin ardından karar geldi.
Bugün Türkiye'de milli yas ilan edilmesinin ardından neden edildiği merak konusu olurken milli yas ilan edilmesi nedir araştırıldı.
TÜRKİYE'DE MİLLİ YAS MI İLAN EDİLDİ, NEDEN?
Türkiye, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kararı şöyle duyurdu:
"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."
MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE YAPILIR, NEDİR?
Kaynak: TGRT Haber