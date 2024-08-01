Türkiye'de Haniye'nin ölümünden dolayı 1 günlük yas ilan edildi

01 Ağustos 2024 21:23 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 21:28

Son dakika | Türkiye Haniye için bir günlük yas ilan etti

Son dakika | Türkiye Haniye için bir günlük yas ilan etti

Bugün Türkiye'de milli yas ilan edilmesinin ardından neden edildiği merak konusu olurken milli yas ilan edilmesi nedir araştırıldı.

TÜRKİYE'DE MİLLİ YAS MI İLAN EDİLDİ, NEDEN?

Türkiye, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü nedeniyle bir günlük yas kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kararı şöyle duyurdu:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE YAPILIR, NEDİR?

Ulusal yas olarak da geçen milli yas, ülke halkı tarafından yas tutma ve anma eylemlerinin yapılması anlamına geliyor.

Önemli kişilerin vefat etmesi ve yıl dönümlerinde hükümet tarafından karar alınırken doğal afet, kaza ve savaş gibi durumlarda da bu karar alınabilir. Milli yasta bayraklar yarıya indirilir ve resmi törenler iptal edilir. MİLLİ YAS GÜNLERİ RESMİ TATİL Mİ? Ulusal yas ilan edildiğinde resmi tatil sayılmamakta.