Türkiye’de kaç muhtar var? Resmi veriler duyurulmuştu

19 Ekim 2024 19:44 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 19:51

Türkiye'de her mahallede bulunan muhtarlıklar önem görürken Türkiye'de kaç muhtar var merak edildi. Her yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor ve bu nedenle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Mahalle veya köylerde en üst yönetici olarak bulunan muhtarlar vatandaşlar ihtiyaçlarını ve isteklerini yetkili kişilere ileterek çözüm üretir.

19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanırken sosyal medyada da tebrik ve kutlama mesajları da yayınlanıyor.

TÜRKİYE​'DE KAÇ MUHTAR​ VAR?

Köy ve mahalle halkı tarafından seçilem muhtarlar mahallelinin istek ve taleplerine çözüm üretmekle görevlidir.

Görev süresi 5 yıl olurken mahalle tüzel kişiliğini temsil eder. 2019 senesinde yapılan seçimlere göre 31.912 mahalle, 18.337 köy muhtarı olmak üzere toplam 50.249 muhtar görev yapmaktadır. 50.249 muhtarın 593 mahalle ve 47 köy olmak üzere toplam 640 kadındır.

MUHTAR GÖREVİ NEDİR?

Mahallenin veya kötün yol, köprü, çeşme gibi ortak alanlarını inşa eder ve onarım gerçekleştirir.

Muhtarlar, köyde yapılması gereken işleri imece usulü gerçekleştirir. Köy içerisinde dirlik ve düzeni sağlar. Recep Tayyip Erdoğan​, İstanbul​ Muhtarlar Buluşması'nda şu sözleri söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından 40 binden fazla muhtarımızla bir araya geldik, istişare ettik. Milletimizin dertlerine çözüm aradık. En son toplantımızda 81 ilimizden muhtarlarımızla bir araya geldik.

Sizinle yakın muhabbetimizin başka sonuçları da oldu. Daha önce muhtar değince burun kıvıranlar geç de olsa mahçubiyet ile yaptığınızın işin gerçek değerini anlamaya başladı. Bizim için aslolan sonuçtur. Elitist zihniyetin muhtarlarımız nezdinde halk karşısında diz çökmesi bir kazanımdır. Muhtarlar aynı zamanda demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır. Ülkemizde birileri hala anlamasa da, milletin teveccühüne mazhar olmak yüce bir durumdur."