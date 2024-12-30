Türkiye’de kaç Suriyeli var? 2024 verileri İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı

30 Aralık 2024 09:14 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki Suriyeli sayısını ve göç yönetimi politikalarını açıkladı. Bu süreçte Suriyeli geçici koruma altında bulunurken, düzensiz göçle mücadele ve gönüllü geri dönüşlerde önemli adımlar atıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, Türkiye’nin göç yönetimi stratejilerini ve Suriye’den gelen sığınmacıların güncel durumunu paylaştı. Yerlikaya, hem düzenli hem de düzensiz göçe ilişkin yeni istatistikler sunarak, ülkenin bu konudaki kararlılığını vurguladı.

TÜRKİYE​'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Türkiye, Suriye’deki iç savaşın başlamasından bu yana dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Türkiye’de 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli geçici koruma altında yaşamaktadır.

Bu rakam, Türkiye'nin Suriye’ye komşu olması ve insani yardım politikalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Suriyeliler, Türkiye’nin çeşitli illerinde dağılım göstermekte; özellikle İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Bu dağılım, hem yerel nüfusla entegrasyon hem de sosyal uyum açısından çeşitli zorlukları ve fırsatları beraberinde getiriyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR 2024?

2024 yılı itibarıyla, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 2 milyon 938 bin 261 olduğu belirtilmiştir. Bu sayı, Suriye’deki gelişmeler ve Türkiye’nin göç politikaları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir.

Türkiye, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkelerine dönmeleri için çeşitli projeler ve düzenlemeler yapmaktadır. Özellikle Esad rejiminin düşmesiyle birlikte, geri dönüş sürecinde artış gözlemlenmiş; 8 Aralık’ta 240 kişi iken, 13 Aralık’ta bu sayı 1847’ye çıkmıştır. Bu durum, Türkiye’nin göç politikalarının başarısını ve esnekliğini gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE'DE KAÇ MÜLTECİ VAR?

Türkiye’deki mülteci sayısı sadece Suriyelilerle sınırlı değil. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına göre, toplamda 4 milyon 171 bin 415 yabancı, yasal olarak Türkiye’de bulunuyor. Bu rakamın içinde, 1 milyon 31 bin 536 ikamet izinli yabancı ve 201 bin 618 uluslararası koruma altındaki bireyler de yer alıyor.

Bu çeşitlilik, Türkiye’nin hem düzensiz göçle mücadele ettiği hem de uluslararası koruma mekanizmalarını etkin bir şekilde uyguladığı anlamına gelmektedir. Ülkenin göç politikası, insan haklarına saygıyı ve kamu güvenliğini dengeleme çabasıyla şekillenmektedir.

TÜRKİYE'DE KAÇ MÜLTECİYE VATANDAŞLIK VERİLDİ?

Türkiye, Suriyelilere ve diğer mültecilere vatandaşlık verme konusunda seçici ve düzenli bir politika izlemektedir. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, geçici koruma altındaki Suriyelilerden kaçının vatandaşlık aldığı konusunda net bir rakam paylaşılmadı, ancak genel olarak, 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 238 bin Suriyeli Türk vatandaşlığına geçmiş durumda.

Bu, mültecilerin uzun vadeli entegrasyonunu sağlamak ve sosyal uyumu artırmak için atılan adımlardan biri olarak görülmektedir. Vatandaşlık verilmesi, belirli şartlara bağlı olup, genellikle yatırım, evlilik veya istisnai durumlar gibi kriterlerle sağlanmaktadır.