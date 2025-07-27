Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı var? Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Türkiye'nin dört bir tarafında çıkan orman yangınlarıyla olan mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından son yapılan açıklamaya göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan yangına ise müdahaleler devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Bakan Yumaklı açıklamasında "Çalışmalar iyiye gidiyor. Akşama doğru güzel haberler verebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son günlerde çıkan yangınların ardından ise vatandaşlar tarafından Türkiye'de kaç tane yangın söndürme uçağı olduğu araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'de 27 tane yangın söndürme uçağı ve 105 helikopter bulunuyor. Ayrıca 14 tane İHA yangın söndürme ve tespit çalışmalarına havadan destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin havadan su atma kapasitesinin 438 tona çıkarıldığını duyurdu. Kara araçları olarak ise 1.786 arazöz, 831 iş makinesi ve 2.742 ilk müdahale aracının bulunduğu açıklandı.

https://x.com/OGMgovtr/status/1949221242910773397

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri tasarımlarına göre değişiklik gösteriyor. Türk Hava Kurumu envanterindeki Canadair CL-215 model yangın söndürme uçağı 4,5 ton su taşırken, Air Tractor AT-802F, 3-4 ton su taşıyabiliyor.