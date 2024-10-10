Türkiye'de kış saatine geçilmesine yönelik bir çalışma bulunmuyor

10 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:28

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte gün ışığı zamanının değişmesi, sosyal medyada kış saati uygulamasına dönülmesi yönündeki talepleri artırdı.

2016 yılında Türkiye​'de kış saati​ uygulaması kaldırılarak, yıl boyunca sabit yaz saati uygulamasına geçildi. Bu karar, başlangıçta enerji​ tasarrufu sağlama amacıyla alınmış olsa da, yıllar içinde toplumda biyolojik ritimler üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna dair tartışmalar ortaya çıktı.

TÜRKİYE’DE KIŞ SAATİ UYGULAMASINA GEÇİLECEK Mİ?

Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilmesi yönündeki tartışmalar devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​ kış saati uygulamasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da kış saati uygulamasına geri dönülmesinin şu anda gündemlerinde olmadığını belirterek “Bir değişiklik düşünmüyoruz, ancak iller kendi mesai ve okul saatleriyle ilgili düzenlemeler yapabilirler.” dedi.

Buna göre Türkiye’de kış saati uygulamasına geçilmeyecek.

SABİT YAZ SAATİ NEDEN KULLANILIYOR?

Sabit yaz saati enerji tasarrufu, ekonomik verimlilik ve gün ışığından yararlanma gibi çeşitli sebeplerden dolayı kullanılmakta.