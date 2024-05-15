Türkiye'de kıymeti bilinmiyor! Beyin sağlığı için altın değerinde... Günde 1 kaşık içenin zihni açılıyor

15 May 2024 16:55 - Güncelleme : 15 May 2024 16:57

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bilim insanları tarafından 1990 yılında yeni bir çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 28 yıl boyunca yaş ortalamaları 56,4 olan 92 bin 383 insanın zeytinyağı tüketimleri gözlem altına alındı.

Gözlemler sonucunda günde 7 gramdan fazla zeytinyağı tüketenlerin demans riskinin yüzde 28 oranında azaldığı görüldü.

Ancak uzmanlar bu tür araştırmaların gözlemsel olduğunu belirterek doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi göstermediğini ve bu nedenle de bulguların dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de de yaygın olarak üretilen zeytinyağının bilinen faydaları ise şöyle:

Kalp ve Damar Sağlığını Korur:

İçerisinde bulunan tekli doymamış yağ asitleri sayesinde LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur.

Bu sayede de kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.

Kansere Karşı Korur:

Yağın içerisinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engeller.

Sindirim Sistemini Düzenler:

Safra kesesini destekleyerek sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Beyin Sağlığını Korur:

Bilişsel işlevi ve hafızayı geliştirmeye yardımcı olabilecek olan enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Diyabet Riskini Azaltır:

İnsülin direncini azaltmaya ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Cilt Sağlığını Korur:

E vitamini açısından zengin olan zeytinyağı, cildin nemlenmesine ve yumuşamasına yardımcı olur, hücreleri güneş hasarından korur.

Kemik Sağlığını Korur:

Kalsiyum emilimini arttırarak kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur.

Türkiye'de 2022 yılında 421 bin 717 ton zeytinyağı üretildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştır.