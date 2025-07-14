Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?

14 Temmuz Köpekbalığı Farkındalık Günü olarak anılırken Türkiye’deki köpekbalıklarının durumu da gündemde yer aldı.

Türkiye denizlerinde en az 37 köpekbalığı türü yaşıyor ancak akademik çalışmalara göre bu yeni bir durum değil.

Sosyal medyada oluşan algının aksine uzmanlar, köpekbalıklarının sayısının arttığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını vurguluyor.

Yapılan araştırmalara göre mako, çekiç başlı ve büyük beyaz köpekbalığı gibi türlerin nüfusu özellikle Akdeniz genelinde yüzde 90 civarında azalmış durumda.

Deniz kirliliği, yaşam alanı kaybı, aşırı avlan ve iklim değişikliği de bu azalmayı hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE KÖPEKBALIKLARININ SAYISI ARTIYOR MU?

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen köpekbalığı videoları, sayılarında artış olduğu yanılgısını oluşturuyor.

Drone ve su altı kameralarının yaygınlaşması ya da denize açılan teknelerin ve amatör balıkçıların geçmişe göre artması bu görüntülerin artmasının başlıca nedenleri.

Öte yandan denizlerimizdeki oksijen seviyelerinin azalması iklim değişikliği, müsilaj ve tatlı su kaynakları, köpekbalıklarının kıyıya yaklaşmasına neden oluyor.

Bu nedenle de köpekbalıkları daha sık görünmeye başladı.

Ancak köpekbalığı saldırısında ölüm ihtimalinin yaklaşık dört buçuk milyonda bir olduğunu düşünürsek pek fazla korkuya kapılmamak gerektiği görülecektir.