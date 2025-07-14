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 | Erdem Avsar

Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?

14 Temmuz Köpekbalığı Farkındalık Günü olarak anılırken Türkiye’deki köpekbalıklarının durumu da gündemde yer aldı.

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Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 19:18

Türkiye denizlerinde en az 37 türü yaşıyor ancak akademik çalışmalara göre bu yeni bir durum değil.

Sosyal medyada oluşan algının aksine uzmanlar, köpekbalıklarının sayısının arttığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını vurguluyor.

Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?

Yapılan araştırmalara göre mako, çekiç başlı ve büyük beyaz köpekbalığı gibi türlerin nüfusu özellikle Akdeniz genelinde yüzde 90 civarında azalmış durumda.

, yaşam alanı kaybı, aşırı avlan ve de bu azalmayı hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?

TÜRKİYE’DE KÖPEKBALIKLARININ SAYISI ARTIYOR MU?

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen köpekbalığı videoları, sayılarında artış olduğu yanılgısını oluşturuyor.

Drone ve su altı kameralarının yaygınlaşması ya da denize açılan teknelerin ve amatör balıkçıların geçmişe göre artması bu görüntülerin artmasının başlıca nedenleri.

Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?

Öte yandan denizlerimizdeki oksijen seviyelerinin azalması iklim değişikliği, müsilaj ve tatlı su kaynakları, köpekbalıklarının kıyıya yaklaşmasına neden oluyor.

Bu nedenle de köpekbalıkları daha sık görünmeye başladı.

Ancak köpekbalığı saldırısında ölüm ihtimalinin yaklaşık dört buçuk milyonda bir olduğunu düşünürsek pek fazla korkuya kapılmamak gerektiği görülecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Köpekbalığı ile karşılaşırsak ne yapmalıyız?
Panik yapmadan ve ani hareket etmeden bölgeden uzaklaşmaya çalışın?
ETİKETLER
#avlanma
#iklim değişikliği
#deniz kirliliği
#köpekbalığı
#Akdeniz Fok
#Deniz Canlıları
#Aktüel
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