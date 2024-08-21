Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün olmadığı Bakan Memişoğlu tarafından açıklandı

21 Ağustos 2024 14:18 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:22

Tayland, ilk M çiçeği virüsü vakasını bildirirken vatandaşlarımız Türkiye'de virüsün görülüp görülmediğini araştırmaya başlarken yüreklere su serpen haber Bakan Memişoğlu'ndan geldi.

DSÖ Acil Durum Komitesi, virüsle ilgili acil durum oluştuğuna dair açıklama yapmıştı.

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ VAR MI?

Afrika Kıtası başta olmak üzere birkaç ülkede de vaka görülen maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de bulunmadığını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu sözlerle açıkladı:

"Şu ana kadar tanı koyulmadı. Eğer böyle bir tanı koyarsak bildireceğiz ve gereğini yapacağız izolasyonlar dahil. Aşısından testine kadar neler yapılacağı konusunda bakanlık olarak alarmdayız. Korkuya ve paniğe gerek yok"

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Virüsü kapmanın ardından 5 ile 21 günde belirtiler ortaya çıkarken yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara belirtiler arasında yer alıyor.

Antiviral ilaçlarla yapılan tedavi genelde hafif olarak geçiriliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Kongo ve komşu ülkelerde görülen virüs İsveç'te de görülürken bir vaka haberi de Tayland'dan gelmişti.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu, vakanın görüldüğü kişinin Afrika’da yaşanan salgından etkilenerek hastalığa yakalandığını açıklamıştı.