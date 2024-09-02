Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'de bitecek

02 Eylül 2024 17:24 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 17:30

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Galatasaray'dan dev transfer harekatı: Victor Osimhen Aslan oluyor! "Teklifi kabul etti"

Sokak hayvanları için toplanan paraların akıbeti belli oldu: At yarışı oynamış!

Sokak hayvanları için toplanan paraların akıbeti belli oldu: At yarışı oynamış!

Takımlarda futbolcu görüşmeleri devam ederken taraftarlar dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyordu.

GS, FB ve Beşiktaş ile birçok isim anılırken sezonun sonlanacağı tarih de belli oldu.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'de 24 Haziran'da başlayan dönem 13 Eylül itibarıyla sona erecek.

TFF tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp,

13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir"

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Heyecanla takip edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liglerinde transfer dönemi 30 Ağustos'ta tamamlandı. Portekiz ve Hollanda'da dönem 2 Eylül, Belçika'da 6 Eylül, Rusya'da 12 Eylül ve Yunanistan'da 11 Eylül'de sonlanacak.

ARABİSTAN LİGİNDE TRANSFER SEZONU BİTTİ Mİ?

Suudi Arabistan Pro Lig'de görüşmeler 2 Eylül itibarıyla sona erecek.