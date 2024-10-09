Türkiye'de VPN kullanmanın bir cezası bulunmuyor ancak güvenlik açısından tavsiye edilmiyor

09 Ekim 2024 17:48 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:50

Türkiye'de VPN kullanan sayısı günden güne giderek artıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaların ardından VPN güvenilir mi, Türkiye'de yasak mı konuları gündeme geldi.

VPN​ uygulamalarının kullanıcı sayısı günden güne artmaya devam ediyor.

Bütün dünyada kullanıcı sayısını arttıran VPN uygulamaları, banka hesap bilgilerinin çalınmasına kadar ciddi tehlikeler barındırıyor.

Vatandaşlar tarafından Türkiye'de VPN kullanmak yasak mı, güvenilir mi sorularının cevapları araştırılıyor.

VPN KULLANMAK GÜVENİLİR Mİ?

VPN uygulamaları kullanıcıların veri güvenlikleri açısından uzmanlara göre ciddi sorunlar barındırıyor.

Güvenilir olmayan VPN servisleri kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine sebep olabilir.

VPN uygulamalarının güvenilirliği konusunda geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu "Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz.

Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz" dedi.

TÜRKİYE'DE VPN KULLANMAK YASAK MI, CEZASI VAR MI?

Türkiye'de VPN kullanmanın herhangi bir para cezası bulunmuyor.

Ancak veri güvenliği konusunda VPN uygulamaları ciddi tehlikeler barındırıyor.

Vatandaşların VPN servislerini kullanırken bilgilerinin çalınmamasına dikkat etmeleri gerekiyor.