Türkiye'de yağışlar 1 hafta daha devam edecek

29 Nisan 2024 20:21 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Türkiye genelindeki hava durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde!

Özdemirci'nin verdiği bilgilere göre, ülkemizdeki yağışlar bir hafta daha devam edecek ve bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Özdemirci, Salı günü için Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri gibi birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemizin birçok bölgesinde yağışların bolca olacağını belirten Özdemirci, kuvvetli yağışların yer yer etkili olabileceğini ifade etti.