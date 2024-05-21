Türkiye'nin 7 gün yas ilan ettiği 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan eden diğer ülkeler
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
21 May 2024 09:26 - Güncelleme : 21 May 2024 09:37
6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız "Asrın Felaketi" Hatay ve Kahramanmaraş depremlerinde ülkemizle birlikte milli yas ilan ülkeler arasında Bangladeş, KKTC ve Kosova yer almakta.
2023 senesinde yaşadığımız büyük depremler sonrası ülkemizde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.
İlk günden itibaren depremzedelere pek çok yardım gönderen ülkelerden de bizlerle beraber ulusal yas ilan edenler oldu.
DEPREMDE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?
Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.
MİLLİ YAS İLAN EDEN ÜLKELER
KKTC
Arnavutluk
Kosova
Bosna Hersek
Bangladeş
Makedonya
Kaynak: TGRT Haber