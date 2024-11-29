Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı! Azot dioksit gazı zararlı mı?

29 Kasım 2024 14:09 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 14:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısında bulundu. Uyarının ardından azot dioksit gazının zararlarına dair araştırmalar hız kazandı.

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MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde puslu hava tahmin edilirken azot dioksit gazı, başta İstanbul​ olmak üzere Ankara​ ve İzmir’de kötü kokuya neden olacak.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit (NO₂), azot ve oksijenden oluşan, kimyasal formülü NO₂ olan zehirli ve reaktif bir gazdır. Çoğunlukla fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkar ve havadaki kirlilikte önemli bir rol oynar.

AZOT DİOKSİT GAZI ZARARLI MI?

Azot dioksit (NO₂) insan sağlığına oldukça zararlıdır. Özellikle uzun süreli veya yüksek düzeyde maruz kalma durumlarında çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Zararlı etkiler, genellikle solunum sistemi üzerinde yoğunlaşır.

Azot dioksitin insan sağlığı üzerindeki zararları şu şekildedir;

1. Solunum Sistemi Üzerindeki Etkileri

Tahriş: NO₂, burun, boğaz ve akciğerlerin iç yüzeyini tahriş eder.

Astım ve Bronşit: Astım hastalarında atakları tetikleyebilir ve bronşiti kötüleştirebilir.

Akciğer Fonksiyonu: Uzun süreli maruz kalma akciğerlerin işlevini bozabilir ve kronik akciğer hastalıklarına yol açabilir.

2. Kalp ve Damar Sağlığı

Kan Dolaşımı: NO₂, damarların daralmasına neden olarak kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Kronik Hastalıklar: Uzun süreli maruz kalma, yüksek tansiyon ve kalp krizi gibi sorunlara katkıda bulunabilir.

3. Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Etkileri

Savunma Zayıflığı: Azot dioksit, solunum yollarındaki doğal savunma mekanizmalarını zayıflatarak enfeksiyonlara karşı vücut direncini azaltabilir.

4. Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Gelişim Bozuklukları: Çocuklarda akciğer gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Solunum Hastalıkları: Çocuklarda astım ve diğer solunum yolu hastalıklarının riskini artırır.

5. Alerjik Reaksiyonlar

Alerjiye yatkın bireylerde, NO2 maruziyeti alerjik semptomları daha da kötüleştirebilir.