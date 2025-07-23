Türkiye’nin birçok şehrinde görülen mavi ışık merak konusu oldu

SpaceX'in Vandenberg'den fırlattığı Falcon 9 roketinin yakıt boşaltmasından kaynaklanan mavi renkli spiral, gökyüzünde görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan mavi ışık görüntüleri gündem oldu.

Gece saatlerinde özellikle net bir şekilde fark edilen parlak mavi ışık, sabit duruşu ve belirgin rengiyle dikkat çekti. Kayseri'nin yanı sıra farklı şehirlerden de benzer gözlemlerin yapıldığı belirtildi. Mardin'de görülen ışık dikkat çekti. Olayı gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, cismin ne olduğu merak konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarla ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladı.