Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu

16 May 2024 15:40 - Güncelleme : 16 May 2024 17:39

İsviçre merkezli bir kuruluş olan Gottlieb Duttweiler Enstitüsü tarafından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkede sokağa cüzdan bırakarak geri getirilme oranı ölçüldü.

Profesör Alain Chon tarafından yürütülen çalışma kapsamında 355 şehirde saha deneyleri gerçekleştirildi.

Her ülkenin en büyük şehirlerinde içerisinde bir miktar para bulunan 17 bin 303 cüzdan bankalar, tiyatrolar, müzeler, postaneler, oteller ve resmi kurumlara teslim edildi.

Cüzdanın tasarımı sayesinde yetkili kişiler cüzdanı açmadan içinde ne olduğunu görebiliyordu.

Cüzdanların hepsinin içinde 3 adet kartvizit, bir alışveriş listesi ve anahtar bulunurken para miktarı ise değişiklik gösteriyordu.

Araştırma kapsamında para içeren cüzdanların iade edilme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Cüzdanda para bulunduğu taktirde sahibine ulaştırma oranı ortalama olarak yüzde 41'den, yüzde 51'e çıkıyor.

Sahibine cüzdanı ulaştırma oranı en yüksek olan ülke İsviçre olurken, en düşük olan ise Çin oldu. Türkiye ise 40 ülkenin arasından 31. oldu.

Listenin tamamı ise şöyle:

İsviçre Norveç Hollanda Danimarka İsveç Polonya Çek Cumhuriyeti Yeni Zelanda Almanya Fransa

Sırbistan Avusturalya Hırvatistan İspanya Rusya Romanya Kanada Arjantin İsrail Portekiz Amerika Birleşik Devletleri İngiltere Yunanistan İtalya Şili Brezilya Güney Afrika Tayland Meksika Hindistan