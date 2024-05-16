Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu

Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 May 2024 15:40 - Güncelleme : 16 May 2024 17:39
Türkiye&#039;nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu

İsviçre merkezli bir araştırma kuruluşu aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkede sokağa cüzdan bırakarak geri getirilme oranını araştırdı. Sonuçlara göre en güvenilir ülke İsviçre olurken Türkiye ise 31. sırada yer aldı.

İsviçre merkezli bir kuruluş olan Gottlieb Duttweiler Enstitüsü tarafından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkede sokağa cüzdan bırakarak geri getirilme oranı ölçüldü.

Profesör Alain Chon tarafından yürütülen çalışma kapsamında 355 şehirde saha deneyleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu - 1. Resim

Her ülkenin en büyük şehirlerinde içerisinde bir miktar para bulunan 17 bin 303 cüzdan bankalar, tiyatrolar, müzeler, postaneler, oteller ve resmi kurumlara teslim edildi.

Cüzdanın tasarımı sayesinde yetkili kişiler cüzdanı açmadan içinde ne olduğunu görebiliyordu.

Cüzdanların hepsinin içinde 3 adet kartvizit, bir alışveriş listesi ve anahtar bulunurken para miktarı ise değişiklik gösteriyordu.

Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu - 2. Resim

Araştırma kapsamında para içeren cüzdanların iade edilme olasılığının daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Cüzdanda para bulunduğu taktirde sahibine ulaştırma oranı ortalama olarak yüzde 41'den, yüzde 51'e çıkıyor.

Sahibine cüzdanı ulaştırma oranı en yüksek olan ülke İsviçre olurken, en düşük olan ise Çin oldu.  Türkiye ise 40 ülkenin arasından 31. oldu.

Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu - 3. Resim

Listenin tamamı ise şöyle:

  1. İsviçre
  2. Norveç
  3. Hollanda
  4. Danimarka
  5. İsveç
  6. Polonya
  7. Çek Cumhuriyeti
  8. Yeni Zelanda
  9. Almanya
  10. Fransa

Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu - 4. Resim

  1. Sırbistan
  2. Avusturalya
  3. Hırvatistan
  4. İspanya
  5. Rusya
  6. Romanya
  7. Kanada
  8. Arjantin
  9. İsrail
  10. Portekiz
  11. Amerika Birleşik Devletleri
  12. İngiltere
  13. Yunanistan
  14. İtalya
  15. Şili
  16. Brezilya
  17. Güney Afrika
  18. Tayland
  19. Meksika
  20. Hindistan

Türkiye'nin de bulunduğu dünyanın en büyük sosyal deneyi! Dünyanın en dürüst ülkeleri belli oldu - 5. Resim

  1. Türkiye
  2. Gana
  3. Endonezya
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Malezya
  6. Kenya
  7. Kazakistan
  8. Peru
  9. Fas
  10. Çin
Kaynak: TGRT HABER
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...