Türkiye'nin en zengin kişileri arasında yer alan İpek Kıraç kimdir? 2. sıraya yerleşti

02 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:53

Forbes Dergisi'nin açıkladığı en zengin iş insanları listesinde bulunan İpek Kıraç'ın hayatına dair bilgiler vatandaşın gündemine yerleşti. Listede birinci sırada Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı.

Türkiye'nin en zengin insanı taç değiştirdi! Liste alt üst oldu: Geçen yılın en zengini bu kez son sıradan girdi

Türkiye'nin en zengin insanı taç değiştirdi! Liste alt üst oldu: Geçen yılın en zengini bu kez son sıradan girdi

Forbes​ Dergisi tarafından yayınlanan en zengin iş insanları listesinde İpek Kıraç ikinci sırada yer aldı. Türkiye​'nin gündemine yerleşmesinin ardından annesi ve babasının kim olduğu da merak edildi.

Kıraç, 1984 senesinde dünyaya geldi.

İPEK KIRAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

29 Kasım 1984 tarihinde doğan Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak tanınıyor.

Eminönü'nde dünyaya gelen isim İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinilmişti. 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 senesinde Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Brown Üniversitesi Halk Sağlığı alanında yüksek lisans eğitimi alan isim Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda yer aldı.

Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde staj yapan isim çeşitli çalışmalarda bulundu.

2012 ile 2021 aralığında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlenen Kıraç, Suna Kıraç ve İnan Kıraç Vakfı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu.

İPEK KIRAÇ EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Listede ikinci sırada bulunan Kıraç'ın evli olmadığı ve çocuğu olmadığı biliniyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KADINI KİM?

Forbes Dergisi, Türkiye'nin en zengin olan isimlerini listeledi. Listede İpek Kıraç 3.2 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşti. Türkiye'nin en zenginleri listesi şöyle:

Murat Ülker (5.1 milyar dolar)

İpek Kıraç (3.2 milyar dolar)

Semahat Sevim Arsel (3.1 milyar dolar)

Şaban Cemil Kazancı (3.1 milyar dolar)

Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

Erman Ilıcak (2.6 milyar dolar)

Hamdi Ulukaya (2.5 milyar dolar)

Mehmet Sinan (2.4 milyar dolar)

Ferit Faik Şahenk (2.2 milyar dolar)

İbrahim Erdemoğlu (2.2 milyar dolar)