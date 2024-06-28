Türkiye'nin gri listeden çıkışı uluslararası ekonomik ilişkilerde olumlu yansımalar olabileceği anlamına geliyor

28 Haziran 2024 21:25 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 21:53

Türkiye, FATF tarafından oluşturulan gri listeden çıkmak için önemli adımlar attı.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI MI?

Gri liste, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirleyen bir listedir.

Türkiye'nin bu listeden çıkması, uluslararası ekonomik ilişkilerde olumlu yansımalar olabilir.

TÜRKİYE, GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN NELER YAPTI?

Türkiye, gri listeden çıkmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda FATF'ın 40 tavsiyesinin tamamını yerine getirdi.

Türkiye'nin gri listeden çıkması, bankaların uluslararası finansal ilişkilerini güçlendirebilir ve kredi notlarını yükseltebilir.

Gri listeden çıkış, Türkiye'nin ekonomik program hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracak ve uluslararası kaynak girişini hızlandırarak borçlanma maliyetlerini düşürecektir.