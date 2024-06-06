Türkiye'nin ilk başörtülü kadın valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Valiliği'nde göreve 18 Mayıs 2022 tarihinde başladı

06 Haziran 2024 12:06 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:23

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yabancı uyruklu birine belgelerinin hazır olmasına rağmen ruhsat vermediği için valilik tarafından ifadeye çağrıldığı iddia edildi.

İddiaların ardından vatandaşlar Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın hayatı ve kariyerini merak etmeye başladı.

Kübra Güren Yiğitbaşı 1979 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon Sinema Bölümü'nü tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde ise yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerinde Etkisi" üzerine bitirdi.

2012 yılında "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı doktora tezini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamladı.

Doktorasını yaptığı üniversitede araştırma görevlisi, doktor öğretim üyesi ve doçent olarak görev yaptı.

2016 yılında 15 Temmuz temalı "Kalplerin Direnişi" adlı Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi.

"Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" adlı kitabı bulunan Kübra Güren Yiğitbaşı aynı zamanda TRT'de yayınlanan "Dijital Çağda E-beveynlik" adlı programı hazırladı.

Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi görevler yaptı.

12 Mayıs 2022 tarihli kararname ile ise Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.

18 Mayıs 2022 tarihinde ise valilik görevine başladı.

Kübra Güren Yiğitbaşı evli ve üç çocuk annesidir.