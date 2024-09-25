Türkiye'nin ilk milli ağ çözümü SD-WAN tanıtıldı

25 Eylül 2024 13:40 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 13:43

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen International Defense Exhibition Fuarı'ndao kritik verilerin, yüksek güvenlikli ve milli şifreleme algoritmaları sayesinde güvenli olarak iletilmesini sağlayan Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü SD-WAN tanıtıldı.

Türkiye​'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme​, savunma ve güvenlik​ alanında yapılan etkinliklerinden biri olan Azerbaycan International Defense Exhibition (ADEX) Fuarı'nda yerli ve milli haberleşme ile sınır güvenliği ürünlerini sergiledi.

SD-WAN NEDİR?

Türkiye'nin ilk ve tek milli ağ çözümü SD-WAN, kritik verilerin, yüksek güvenlikli ve milli şifreleme algoritmaları sayesinde güvenli olarak iletilmesini sağlar. Yazılım tabanlı geniş ağ anlamına gelen SD-WAN, Versiyon-3 ile birlikte global üreticilerle rekabet edebilecek bulut tabanlı mikro servis mimari, kolay ölçeklenebilirlik, ARM işlemci desteği ve bütüncül siber güvenlik gibi pek çok gelişmiş fonksiyon hizmeti sunuyor.

SD-WAN NERELERDE KULLANILIYOR?

SD-WAN, Kamu, askeri kurumlar, servis sağlayıcılar ve özel iletişim altyapıları gibi farklı kullanıcılarda ve yüzlerce noktada hizmet vermekte.

SD-WAN HANGİ FİRMA TARAFINDAN ÜRETİLDİ?

Türkiye’nin yerli ve milli ağ çözümü SD-WAN ULAK Haberleşme tarafından üretildi. ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, ADEX 2024'te sundukları yenilikçi çözümlerle şirket olarak global pazardaki rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “ULAK Haberleşme SD-WAN çözümüyle, ağ yönetiminde modern ve dinamik bir yaklaşım sunarak, özellikle geniş alan ağları (WAN) üzerinde daha verimli, güvenli ve esnek bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

SD-WAN teknolojisi, şirketlerin veri merkezleri, şubeleri, uzak ofisleri ve bulut uygulamaları arasında yüksek performanslı bağlantılar kurmasına olanak tanıyor ve bu süreçte maliyetleri düşürerek yönetimsel kolaylıklar sağlıyor.

Dağınık ağ yapılarında güvenlik riskleri artarken SD-WAN çözümü bu noktada güçlü bir güvenlik mimarisi oluşturuyor. Bu süreçte veri trafiği şifreleniyor, tehditler gerçek zamanlı olarak izleniyor ve ağ üzerindeki her türlü güvenlik açığına karşı proaktif bir yaklaşım benimseniyor.” açıklamasında bulundu.