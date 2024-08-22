Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017 yılında Yozgat'ta açıldı
Sağlıkta Dönüşüm Projesi Türkiye'nin birçok ilinde hayata geçirilen şehir hastaneleri vatandaşlara üst seviyede hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarafından Türkiye'nin ilk şehir hastanesi nerede açıldığı merak ediliyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında birçok ilde hayata geçirilen şehir hastaneleri, teknolojik altyapısı ve donanımı sayesinde Kovid-19 sürecinde hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük kolaylıklar sağladı.
Sağlıkta devrim yapan proje kapsamında Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin nerede açıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
TÜRKİYE'NİN İLK ŞEHİR HASTANESİ NEREDE AÇILDI?
Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 16 Ocak 2017 yılında Yozgat'ta açıldı.
2023 yılının verilerine göre 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi günlük ortalama 4 bin hastaya polikliniklerde, 700 hastaya da acil serviste hizmet sundu.
TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ŞEHİR HASTANESİ VAR 2024?
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20 Mart 2024 tarihinde Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 24 şehir hastanesi bulunuyor.
ŞEHİR HASTANELERİ HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?
Türkiye'de şehir hastaneleri Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Yozgat'ta bulunuyor.
Bu şehir hastanelerinin adları ve açılış tarihleri şöyle:
- Adana Şehir Hastanesi - 18 Eylül 2017
- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi - 14 Mart 2019
- Ankara Etlik Şehir Hastanesi - 18 Eylül 2022
- Antalya Şehir Hastanesi - Aralık 2023
- Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi - 3 Nisan 2017
- Bursa Şehir Hastanesi - 16 Temmuz 2019
- Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi - 1 Ağustos 2018
- Erzurum Şehir Hastanesi - 17 Temmuz 2021
- Eskişehir Şehir Hastanesi - 30 Ekim 2018
- Gaziantep Şehir Hastanesi - 9 Ekim 2023
- Isparta Şehir Hastanesi - 24 Mart 2017
- İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi - 20 Nisan 2020
- İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi - 30 Mart 2020
- İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi - 5 Eylül 2020
- İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi - 4 Temmuz 2020
- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi - 16 Ekim 2023
- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi - 14 Mart 2012
- Kayseri Şehir Hastanesi - 5 Mayıs 2018
- Kocaeli Şehir Hastanesi - 3 Nisan 2023
- Konya Şehir Hastanesi - 5 Ağustos 2020
- Manisa Şehir Hastanesi - 27 Ekim 2018
- Mersin Şehir Hastanesi - 3 Şubat 2017
- Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi - 12 Kasım 2020
- Yozgat Şehir Hastanesi - 16 Ocak 2017