Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 2017 yılında Yozgat'ta açıldı

22 Ağustos 2024 14:07 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:44

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında birçok ilde hayata geçirilen şehir hastaneleri, teknolojik altyapısı ve donanımı sayesinde Kovid-19 sürecinde hem sağlık çalışanlarına hem de hastalara büyük kolaylıklar sağladı.

Sağlıkta devrim yapan proje kapsamında Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin nerede açıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK ŞEHİR HASTANESİ NEREDE AÇILDI?

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 16 Ocak 2017 yılında Yozgat'ta açıldı.

2023 yılının verilerine göre 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi günlük ortalama 4 bin hastaya polikliniklerde, 700 hastaya da acil serviste hizmet sundu.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ŞEHİR HASTANESİ VAR 2024?

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 20 Mart 2024 tarihinde Acıkuyu Güneş Enerjisi Santrali açılış töreninde yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 24 şehir hastanesi bulunuyor.

ŞEHİR HASTANELERİ HANGİ İLLERDE BULUNUYOR?

Türkiye'de şehir hastaneleri Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Yozgat'ta bulunuyor.

Bu şehir hastanelerinin adları ve açılış tarihleri şöyle: