Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 4 kez karşı karşıya geldiler

08 Ekim 2024 08:47 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:19

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye, 11 Ekim tarihinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye'nin Karadağ istatistikleri ve kaç kez karşılaştıkları merak edildi.

A Milli Takım​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinin ilk kısmında İzlanda ve Galler ile karşı karşıya geldi.

İzlanda'yı 3-1 yenen Ay-Yıldızlılar, Galler karşısında ise berabere kaldı.

Üçüncü maçta ise A Milli Takım, Karadağ​ ile 11 Ekim 2024 saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye​'nin Karadağ maçlarının istatistikleri merak edildi.

TÜRKİYE KARADAĞ BÜTÜN KARŞILAŞMALARI, İSTATİSTİKLERİ

A Milli Takım, Karadağ ile 2 dostluk maçı, 2 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılar kazanırken diğerlerinde ise berabere kaldı.

A Milli Takım maçlarda 7 gol atarken kendi kalesinde ise 5 gol gördü.

Müsabaka Tarih Takımlar Maç Sonucu Dünya Kupası Elemeleri Avrupa 16.11.2021 Karadağ-Türkiye 1:2 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa 01.09.2021 Türkiye-Karadağ 2:2 Dosluk Maçları 27.03.2018 Karadağ-Türkiye 2:2 Dosluk Maçları 29.05.2016 Türkiye-Karadağ 1:0

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NASIL İZLENİR, NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

TV8 ve Exxen platformu üzerinden yayınlanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar şifresiz olarak izleyebilecek.

Türkiye-Karadağ maçını stadyumundan izlemek isteyen vatandaşlar için ise bilet satışları 4 Ekim 2024 tarihinde başladı.