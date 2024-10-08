Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 4 kez karşı karşıya geldiler
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye, 11 Ekim tarihinde Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye'nin Karadağ istatistikleri ve kaç kez karşılaştıkları merak edildi.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelelerinin ilk kısmında İzlanda ve Galler ile karşı karşıya geldi.
İzlanda'yı 3-1 yenen Ay-Yıldızlılar, Galler karşısında ise berabere kaldı.
Üçüncü maçta ise A Milli Takım, Karadağ ile 11 Ekim 2024 saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.
Maçın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Türkiye'nin Karadağ maçlarının istatistikleri merak edildi.
TÜRKİYE KARADAĞ BÜTÜN KARŞILAŞMALARI, İSTATİSTİKLERİ
A Milli Takım, Karadağ ile 2 dostluk maçı, 2 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılar kazanırken diğerlerinde ise berabere kaldı.
A Milli Takım maçlarda 7 gol atarken kendi kalesinde ise 5 gol gördü.
|Müsabaka
|Tarih
|Takımlar
|Maç Sonucu
|Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
|16.11.2021
|Karadağ-Türkiye
|1:2
|Dünya Kupası Elemeleri Avrupa
|01.09.2021
|Türkiye-Karadağ
|2:2
|Dosluk Maçları
|27.03.2018
|Karadağ-Türkiye
|2:2
|Dosluk Maçları
|29.05.2016
|Türkiye-Karadağ
|1:0
TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NASIL İZLENİR, NEREDE OYNANACAK?
Türkiye ve Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
TV8 ve Exxen platformu üzerinden yayınlanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar şifresiz olarak izleyebilecek.
Türkiye-Karadağ maçını stadyumundan izlemek isteyen vatandaşlar için ise bilet satışları 4 Ekim 2024 tarihinde başladı.