Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 6. kez karşı karşıya gelecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:28

Uluslar Ligi'nde bu akşam Karadağ ile karşı karşıya geliyoruz. 22.45'te başlayan maç heyecanla beklenirken daha önce oynanan müsabakaların skorları ve kazanan takımı da yeniden gündeme geldi. İkili daha önce 5 kez mücadele etmişti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele ederken Karadağ ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Türkiye ile Karadağ'ın daha önce yaptığı maçların skorlarını araştırmaya başladı. İki takım daha önce 6 defa karşılaşmıştı. Karadağ maçının hazırlıklarının tamamlanmasıyla beraber yeni karşılaşma bekleniyor. TÜRKİYE KARADAĞ DAHA ÖNCEKİ TÜM KARŞILAŞMALAR VE SONUÇLARI Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ ile tarihte 6. kez mücadele edecek. İlk müsabaka 2016 yılında oynanırken 5 maçın 3 tanesini Türkiye kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İlk mücadele 29 Mayıs 2016 yılında hazırlık maçı olmuştu. Antalya'da gerçekleşen mücadele Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ardından galibiyet getirmişti. 27 Mart 2018'de oynanan deplasman karşılaşması 2-2'lik skorla sonuçlandı. Golleri ise Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu attı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 olarak sonuçlanırken eleme grubunda aynı sene oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleri ile maçın kazananı olmuştuk. İkili arasında oynanan ilk 4 karşılaşmanın skorları şöyle: 16.11.2021 Podgorica Dünya Kupası Elemeleri 2-1

01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-2

27.03.2018 Podgorica Özel 2-2

29.05.2016 Antalya Özel 1-0 TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA? UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Karşılaşma 22.45'te başlarken TV8 ve Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak. İlgili Haberler Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçında oynayacak mı? Açıklama geldi