Türkiye'nin Karadağ ile olan tüm karşılaşmaları! 6. kez karşı karşıya gelecek
Uluslar Ligi'nde bu akşam Karadağ ile karşı karşıya geliyoruz. 22.45'te başlayan maç heyecanla beklenirken daha önce oynanan müsabakaların skorları ve kazanan takımı da yeniden gündeme geldi. İkili daha önce 5 kez mücadele etmişti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele ederken Karadağ ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Türkiye ile Karadağ'ın daha önce yaptığı maçların skorlarını araştırmaya başladı.
İki takım daha önce 6 defa karşılaşmıştı. Karadağ maçının hazırlıklarının tamamlanmasıyla beraber yeni karşılaşma bekleniyor.
TÜRKİYE KARADAĞ DAHA ÖNCEKİ TÜM KARŞILAŞMALAR VE SONUÇLARI
Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ ile tarihte 6. kez mücadele edecek. İlk müsabaka 2016 yılında oynanırken 5 maçın 3 tanesini Türkiye kazandı. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
İlk mücadele 29 Mayıs 2016 yılında hazırlık maçı olmuştu. Antalya'da gerçekleşen mücadele Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ardından galibiyet getirmişti.
27 Mart 2018'de oynanan deplasman karşılaşması 2-2'lik skorla sonuçlandı. Golleri ise Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu attı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül 2021'de İstanbul'da oynanan mücadele 2-2 olarak sonuçlanırken eleme grubunda aynı sene oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleri ile maçın kazananı olmuştuk.
İkili arasında oynanan ilk 4 karşılaşmanın skorları şöyle:
16.11.2021 Podgorica Dünya Kupası Elemeleri 2-1
01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-2
27.03.2018 Podgorica Özel 2-2
29.05.2016 Antalya Özel 1-0
TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak olan müsabakaya kısa süre kaldı. Karşılaşma 22.45'te başlarken TV8 ve Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.