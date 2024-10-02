Türkiye'nin Lübnan ve İran'ın başkentlerine uzaklığı ne kadar?

02 Ekim 2024 13:20 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:22

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenlemesiyle İran'ın attığı füzelerin Türkiye'den de görülmesi yönündeki haberler sonrasında Türkiye’nin Lübnan ve İran’ın başkentlerine uzaklığı merak edilmeye başlandı.

Saldırı olursa İsrail'i hazır bekleyen gizli güç! Türkiye'nin düşmanı kör edecek silahı: ASELSAN düğümü çözdü

Saldırı olursa İsrail'i hazır bekleyen gizli güç! Türkiye'nin düşmanı kör edecek silahı: ASELSAN düğümü çözdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu​ İsrail’e balistik füze​ saldırısı başlattığınıaçıkladı.Sosyal medyada sıkça yayınlanan görüntülerde füzelerin Mersin​ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti​'nden görüldüğü videolar paylaşıldı.

TÜRKİYE’NİN İRAN’IN BAŞKENTİNE UZAKLIĞI NE KADAR?

İran-Türkiye sınırı 534 km uzunluğundadır. Kuzeyde Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırının kesiştiği noktadan başlar ve Irak-Türkiye sınırının kesişme noktasında sona erer. İki ülke sınırı Türkiye​'nin en uzun ikinci sınırı iken İran'ın en uzun altıncı sınırıdır.

Türkiye ile İran’ın başkenti Tahran arasındaki mesafe kuş uçuşu olarak yaklaşık 1.600 civarındadır.

TÜRKİYE’NİN LÜBNAN BEYRUT’A UZAKLIĞI NE KADAR?

Türkiye ile Lübnan arasındaki mesafe Türkiye’nin güney sınırından itibaren yaklaşık olarak 570 kilometre civarındadır. İstanbul ile Beyrut arasındaki uzaklık ise kuş uçuşu olarak yaklaşık bin kilometredir.

Türkiye’nin en güneyindeki Hatay, Lübnan’a en yakın bölgedir. Ancak iki ülke arasında doğrudan bir kara bağlantısı bulunmamakta.