Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyasını Yaşar Erkan, güreş alanında 1936 yılında aldı

28 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:22

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz tarihinde başladı.

11 Ağustos tarihine kadar sürecek olan olimpiyatlarda Türkiye'den 18 farklı branşta ülkemizi temsil edecek 102 sporcu yer alıyor.

Olimpiyat oyunları devam ederken vatandaşlar tarafından Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanan ismin kim olduğu merak edildi.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDA İLK ALTIN MADALYASINI KİM ALDI?

Türkiye'nin ilk altın madalyası güreş sporunda Grekoromen 61 kg dalında Yaşar Erkan tarafından kazanıldı.

TÜRKİYE OLİMPİYATLARDA İLK ALTIN MADALYAYI NE ZAMAN ALDI?

Yaşar Erkan tarafından altın madalya 1936 yılında düzenlenen Berlin Yaz Olimpiyatları sırasında kazanıldı.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA İLK MADALYASINI KİM ALDI?

Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını Ahmet Kireççi 1936 Berlin Yaz Olimpiyatları'nda kazandı.

Ahmet Kireççi güreş sporunun serbest 79 kg dalında bronz madalyayı ülkemize getirdi.