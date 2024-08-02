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Türkiye'nin olimpiyatlarda bronz madalya alanlara verdiği ödül belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
02 Ağustos 2024 14:48 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:04
Türkiye&#039;nin olimpiyatlarda bronz madalya alanlara verdiği ödül belli oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda milli sporcularımız ilk madalyalarını kazanmaya başladı. Olimpiyatlarda yönetmeliğe göre altın madalya alanların Türkiye tarafından 1000 cumhuriyet altını ile ödüllendirildiği açıklandı. Altın madalya ödülünün belli olmasının ardından bronz madalya alanların ne kadar ödül aldığı gündeme geldi.

26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları devam ediyor.

101 milli sporcumuzun yarıştığı olimpiyatlarda ilk madalyalar gelmeye başladı.

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç olimpiyatlarda gümüş madalya kazandı.

Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Abdullah Yıldırmış'dan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımımız ise bronz madalya aldı.

Vatandaşlar tarafından bronz madalya kazanan oyuncularının ne kadar ödül aldığı merak edildi.

Türkiye'nin olimpiyatlarda bronz madalya alanlara verdiği ödül belli oldu - 1. Resim

BRONZ MADALYA ALANLAR NE KADAR ÖDÜL ALDI?

2024 Paris Olimpiyatları'nda yönetmelikte belirtilen bilgilere göre bronz madalya alan oyuncular mevcut kur ile 5 milyon 276 bin 700 TL değerindeki 300 cumhuriyet altınının sahibi oluyor.

Türkiye'nin olimpiyatlarda bronz madalya alanlara verdiği ödül belli oldu - 2. Resim

OKÇULUK ERKEK MİLLİ TAKIMI NE KADAR PARA KAZANDI?

Bronz madalya almaya hak kazanan Okçuluk Erkek Milli Takımımız bronz madalya alarak 300 cumhuriyet altınının sahibi oldu.

Kaynak: TGRT HABER
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