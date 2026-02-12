Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi grubu belli oldu! Türkiye hangi grupta Uluslar Ligi’nde mücadele edecek ve rakipleri kimler olacak, kura sonucu netleşti. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi bu akşam Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının dört ligde mücadele edeceği organizasyonda A Ligi'nde yer alırken, kura çekimine 4. torbadan katıldı. A Ligi'nde Avrupa futbolunun güçlü ekipleri farklı torbalarda yer alırken, lig aşamasının ardından çeyrek final, final ve yükselme-düşme play-off süreçlerini kapsayan geniş bir takvim uygulanacak. Türkiye’nin Uluslar Ligi rakipleri kimler? İşte UEFA Uluslar Ligi grupları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 21:06

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı Brüksel'de yapılan kura çekimiyle başladı. Türkiye'nin A Ligi'ndeki grup aşamasındaki yol haritası bu kura sonucunda netleşti.

Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi maç takvimi eylül ayında başlayacak. Lig aşamasında ilk iki maç 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak, üçüncü ve dördüncü karşılaşmalar ise 30 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Grup etabındaki son iki maç haftası 12-17 Kasım 2026 tarihlerinde tamamlanacak ve böylece lig aşaması sona erecek.

Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu

Grup aşamasının ardından A Ligi'nde ilk iki sırayı alan sekiz takım iki ayaklı çeyrek finallerde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Bu eşleşmelerin galipleri, 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek final turnuvasına katılacak ve şampiyon ile üçüncülük mücadelesi bu organizasyonda belirlenecek.

Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu

UEFA ULUSLAR LİGİ TORBALARI! TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı. Türkiye, A Ligi'nde 4. torbada yer aldı ve kura çekimine bu torbadan katıldı. A Ligi'ndeki torba dağılımı Avrupa'nın farklı seviyelerdeki ekiplerini bir araya getirdi.

Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekildeydi:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi A Ligi grupları belli oldu:

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

ETİKETLER
#Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.