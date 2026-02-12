Türkiye’nin rakipleri kim oldu? 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi grupları ve Türkiye’nin grubu belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı Brüksel'de yapılan kura çekimiyle başladı. Türkiye'nin A Ligi'ndeki grup aşamasındaki yol haritası bu kura sonucunda netleşti.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2026-2027 sezonunda UEFA Uluslar Ligi maç takvimi eylül ayında başlayacak. Lig aşamasında ilk iki maç 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak, üçüncü ve dördüncü karşılaşmalar ise 30 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Grup etabındaki son iki maç haftası 12-17 Kasım 2026 tarihlerinde tamamlanacak ve böylece lig aşaması sona erecek.

Grup aşamasının ardından A Ligi'nde ilk iki sırayı alan sekiz takım iki ayaklı çeyrek finallerde karşı karşıya gelecek. Çeyrek final karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Bu eşleşmelerin galipleri, 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek final turnuvasına katılacak ve şampiyon ile üçüncülük mücadelesi bu organizasyonda belirlenecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ TORBALARI! TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı. Türkiye, A Ligi'nde 4. torbada yer aldı ve kura çekimine bu torbadan katıldı. A Ligi'ndeki torba dağılımı Avrupa'nın farklı seviyelerdeki ekiplerini bir araya getirdi.

Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekildeydi:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Uluslar Ligi A Ligi grupları belli oldu:

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler