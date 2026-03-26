Türkiye'nin sonraki maçı final ne zaman? Slovakya Kosova maçını bekleyeceğiz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşaması, yarı final karşılaşmalarıyla başlıyor. Türkiye’nin kaderini belirleyecek mücadeleler, kısa süre içinde tamamlanacak tek maçlık eleme sistemiyle oynanacak.

TÜRKİYE ROMANYA'YI YENERSE KİMLE, NE ZAMAN OYANACAK?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, play-off yarı finalinde Romanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park’ta oynanacak bu mücadele saat 20.00’de başlayacak ve kazanan ekip doğrudan final aşamasına yükselecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda beraberlik halinde uzatma ve penaltı atışları sonucu belirleyecek. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek.

Türkiye’nin yarı finali geçmesi durumunda rakibi, aynı gün oynanacak Slovakya Milli Takımı - Kosova Milli Takımı eşleşmesinin galibi olacak. Bu karşılaşma Slovakya’nın ev sahipliğinde Bratislava’daki Tehelne Pole Stadyumu’nda oynanacak ve tek maç üzerinden sonuçlanacak. Yarı finalden çıkan iki takım, Dünya Kupası bileti için son kez karşı karşıya gelecek.

Play-off final karşılaşmaları 31 Mart tarihinde oynanacak. Türkiye’nin finale kalması halinde bu mücadeleyi deplasmanda oynayacak. Finali kazanan ekip, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.