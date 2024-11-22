Türkiye'nin Uluslar Ligi rakibi kim oldu? Uluslar Ligi play off kura sonuçları belli oldu

22 Kasım 2024 13:42 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:25

A Milli Futbol Takımımız Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ederken Karadağ yenilgisi sonrasında direkt olarak A Ligi'ne çıkma şansını kaybetti. Bugün çekilen Uluslar Ligi play off kurası sonrası milli takım rakibi belli oldu.

Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu

Bu akşam maç var mı? 22 Kasım programı belli oldu

Uluslar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Bugün rakipler belli oluyor

Uluslar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Bugün rakipler belli oluyor

Uluslar Ligi​'nde heyecan devam ederken milli takımımızın play off rakibi bugün kura sonucu netleşti.

Muhtemel rakipler arasında İskoçya​, Belçika​, Macaristan​ ve Sırbistan yer alıyordu.

MİLLİ TAKIM TÜRKİYE RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Uluslar Ligi play off kurası bugün İsviçre'de çekildi. Kura sonucuna göre rakibimiz Macaristan oldu.

Kura çekilişini canlı olarak izlemek isteyenler UEFA TV'den izleyebilecek. UEFA Uluslar Ligi'nde play-off, çeyrek ve yarı final kuralarının sonucu bugün belli oluyor.

İskoçya, Ligde Portekiz, Hırvatistan ve Polonya karşılaşmıştı. Belçika ise Fransa, İtalya ve İsrail ile karşılaşmıştı. Bir diğer muhtemel rakibimiz Macaristan ise Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile karşılaşmıştı.

Sırbistan ise ligde İspanya, Danimarka ve İsviçre ile karşılaşmıştı.

ULUSLAR LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

22 Kasım günü çekilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu.

Çift maç eleme usulüne göre gerçekleşecek olan play off müsabakalar 20 Mart'ta, rövanş müsabakaları 23 Mart'ta oynanıyor.