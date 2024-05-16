Türkiye'ye yurt dışından ikinci telefon getirilemiyor, gümrük el koyuyor

16 May 2024 16:55 - Güncelleme : 16 May 2024 17:00

Türkiye'de artan döviz kurları ve yüksek fiyatlar nedeniyle, yurt dışından getirilen telefonlara olan talep son dönemde oldukça arttı.

Bu talep üzerine harekete geçen yetkililer, yurt dışından telefon getirme konusunda yeni düzenlemeler getirdi.

Artık, yurt dışından gelen vatandaşlar, gümrük vergisini ödeseler bile ikinci telefonu ülkeye sokamayacak.

Kayıt ücretinin 31 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, şimdi ise ikinci telefon için tamamen yasak getirilmiş durumda.

Telefonlar, üç ay süreyle gümrük ambarlarında bekletilebilecek.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından telefon getirme işlemi daha da zorlaştırılmış oldu.