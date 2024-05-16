Türkiye'ye yurt dışından ikinci telefon getirilemiyor, gümrük el koyuyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 16:55 - Güncelleme : 16 May 2024 17:00
Yurt dışından telefon getirmek isteyenler için bugün büyük bir duyuru yapıldı. İkinci telefona artık gümrük el koyacak. Peki, yurtdışından gelen telefon ne kadar süre gümrükte kalır, nasıl alınır? Yurtdışından kaç telefon getirilebilir? Yeni düzenlemelerin detayları ve vatandaşları nelerin beklediği haberimizde...
Türkiye'de artan döviz kurları ve yüksek fiyatlar nedeniyle, yurt dışından getirilen telefonlara olan talep son dönemde oldukça arttı.
Bu talep üzerine harekete geçen yetkililer, yurt dışından telefon getirme konusunda yeni düzenlemeler getirdi.
Artık, yurt dışından gelen vatandaşlar, gümrük vergisini ödeseler bile ikinci telefonu ülkeye sokamayacak.
Kayıt ücretinin 31 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, şimdi ise ikinci telefon için tamamen yasak getirilmiş durumda.
Telefonlar, üç ay süreyle gümrük ambarlarında bekletilebilecek.
Bu yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışından telefon getirme işlemi daha da zorlaştırılmış oldu.
Kaynak: TGRT Haber