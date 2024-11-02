Türkiye’yi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı samuray arıları devrede

02 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 10:13

Türkiye’de tarımı tehdit eden yeni zararlı kahverengi kokarca ile mücadele için harekete geçen Tarım Bakanlığı biyolojik mücadele için samuray arılarını devreye soktu. Kahverengi kokarcaya karşı samuray arılarının üretimine hız verildi.

Başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Karadeniz​ Bölgesi’nde doğaya salınan Samuray arısının üretimi arttırıldı. Peki, nedir bu kahverengi kokarca? İnsan sağlığına zararlı mıdır?

KAHVERENGİ KOKARCA NEDİR?

Tarımda büyük tahribata neden olan bu istilacı böcek, hızla yayılarak çeşitli bitkisel ürünlere zarar vermekte ve verimi düşüren bu böcek üreticiler için ciddi bir risk oluşturmaktadır.

Kahverengi kokarca, mısır, buğday, domates, biber, fasulye, elma, üzüm gibi pek çok tarım ürününü hedef almaktadır. Böcek, beslenirken bitkinin dokusuna zarar verir ve ürünlerin kalitesini azaltır.

Zararlının bulunduğu ülkelerden gelen bitkisel materyaller ve ulaşım araçları bu böceğin yeni bölgelere taşınmasına neden olur. Ayrıca, ergin bireylerin uçma kabiliyeti sayesinde kısa sürede hızla yayılabilir.

KAHVERENGİ KOKARCA İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI?

Kahverengi kokarca, insan sağlığı açısından doğrudan bir zarar ve tehlike oluşturmamaktadır. Ancak yaz mevsimi sonunda evler, depolar ve diğer korunaklı alanlar gibi insanların yaşadığı yerleri tercih ettiği için fiziki rahatsızlıklara yol açar.

Evlerin içine sızarak kötü bir koku yayması, yaşam alanlarında rahatsızlığa neden olur.