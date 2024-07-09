Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9 oldu

09 Temmuz 2024 12:31 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından fon sağlanan Türksat 6A’nın fırlatılmasının ardından ilk sinyalin 67.dakikada alındığı Bakan Uraloğlu tarafından duyuruldu.

TÜRKSAT 6A İLE TÜRKİYE’NİN 9. UYDUSU DA UZAYDAKİ YERİNİ ALDI

Türksat 6A’nın 9 Temmuz gecesi SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine gönderilmesiyle Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı dokuza yükseldi.

TÜRKSAT 6A KAPSAMA ALANI NE KADAR?

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

TÜRKSAT 6A NE İŞE YARAR, NEDEN FIRLATILDI?

Türksat 6A projesiyle Türkiye’nin uzay sektöründe dışa bağımlılığı azalırken kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderen 11 ülke arasına girmiş olacak.

Türksat 6A uydusu sayesinde Türkiye uydularının kapsama alanı 3.5 milyardan 5 milyara yükselecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A ile birlikte dışa bağımlılığın azalmasının güvenlik açısından önemini Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda şu sözlerle vurguladı:

“Bir haberleşme uydusu yaklaşık 250 milyon dolar. Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak.

Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek.”

TÜRKSAT 6A HEDEFİ NEDİR?

2014 yılında çalışmalarına başlanılan Türksat 6A projesinin ana hedefi mevcut olarak bulunan uyduların yedeklenmesini sağlayıp kapasiteyi artırmak.

TÜRKİYE’NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDULARI HANGİLERİ?

Türksat 6A ile birlikte Türkiye’nin uzayda 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu bulunuyor. Bu uydular;

Türksat 6A

Türksat 3A

Türksat 4A

Türksat 4B

Türksat 5A

Türksat 5B

GÖKTÜRK-1

GÖKTÜRK-2

İMECE

TÜRKSAT 6A’DAN İLK SİNYAL NE ZAMAN ALINDI?

Gece 02.30 sularında uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ilk sinyalin 67.dakikada alındığını söyledi.

TÜRKSAT 6A FIRLATILDI MI?

4 Haziran 2024 tarihinde Ankara’dan ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonuna gönderilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 9 Temmuz gecesi TSİ 02.30 sularında Falcon 9 roketiyle yörüngesine gönderildi.

TÜRKSAT 6A GELİŞİM SÜRECİ NASILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında Türksat 6A projesi resmi olarak başlatıldı.

21 Mayıs 2015 tarihinde Türksat ve Savunma Sanayii işbirliğiyle TUSAŞ tesislerinde Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nin kurulmasıyla çalışmalara başlatıldı.

26 Aralık 2016 tarihinde Türksat 6A için kritik gözden geçirme faz-1’e adım atıldı ve 2 yıl sonra faz-2 çalışmaları için harekete geçildi.

Türksat 6A modelinin çalışmaları 2022 yılında tamamlandı ve haziran ayında uçuş modeli başlangıç fonksiyon testleri sona erdi.

2022 Aralık ayında uçuş modeli ısıl vakum testlerinde sonuca ulaşıldı.

2023 yılında uçuş modeli titreşim ve akustik testleri ağustos ayında, uçuş modeli şok testi kasım ayında tamamlandı.

Ocak 2024 tarihinde uçuş modeli CATR testleri yapılarak nisan ayında uçuş modeli kütle özellikleri ölçümü yapıldı.

4 Haziran 2024 tarihinde Ankara’dan ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonuna gönderildi.

9 Temmuz gecesi TSİ 02.30’da yörüngesine fırlatıldı.

TÜRKSAT 6A ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, televizyon yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilmiştir.

Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme imkanı sağlayan Türksat 6A güvenli veri iletişimi konusunda Türkiye’ye avantajlar sağlamakta.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın fon sağladığı Türksat 6A projesinin sonuna gelinmesi ile Türkiye’nin amacı uydu ihracatçısı konumuna gelmek oldu.