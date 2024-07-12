Türksat 6A yörüngesine ulaşmada ilk adım tamamlandı: İkinci ateşlemesi bugün gerçekleşecek

12 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 12:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından fon sağlanan Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve yarım saat sonra roketten ayrılan uydudan 67.dakikada ilk sinyal alındı.

TÜRKSAT 6A’NIN İKİNCİ ATEŞLEMESİ BUGÜN

İlk itki ateşlemesi 10 Temmuz’da gerçekleşen Türksat 6A’nın 82 dakika süren manevrasında uydunun nihai yörüngesine ulaşma yolundaki beş adımdan ilki tamamlanmış oldu.

İlk ateşlemesi başarıyla tamamlanan yerli ve Milli haberleşme uydusunun ikinci ateşlemesinin 12 Temmuz Cuma (bugün) yapılması bekleniyor.

TÜRKSAT 6A’NIN YOLCULUĞU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Türk mühendisler ve araştırmacılar tarafından yörünge hesapları yapılan Türksat 6A’nın yörüngesine ulaşması ve gerekli testlerin yapılmasının 11 gün süreceği düşünülüyor.

TÜRKSAT 6A’NIN NİHAİ YÖRÜNGESİ NERESİ?

Türksat 6A’nın nihai hedefi; yeryüzünden 35 bin 786 kilometre mesafede dairesel yörüngede oturması şeklindedir.

TÜRKSAT 6A KAPSAMA ALANI NE KADAR?

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

TÜRKSAT 6A İLE TÜRKİYE’NİN 9. UYDUSU DA UZAYDAKİ YERİNİ ALDI

Türksat 6A’nın 9 Temmuz gecesi SpaceX firmasının Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine gönderilmesiyle Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı dokuza yükseldi.

TÜRKİYE’NİN UZAYDAKİ AKTİF UYDULARI HANGİLERİ?

Türksat 6A ile birlikte Türkiye’nin uzayda 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu bulunuyor. Bu uydular;

Türksat 6A

Türksat 3A

Türksat 4A

Türksat 4B

Türksat 5A

Türksat 5B

GÖKTÜRK-1

GÖKTÜRK-2

İMECE

TÜRKSAT 6A’DAN İLK SİNYAL NE ZAMAN ALINDI?

9 Temmuz gecesi 02.30 sularında uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ilk sinyalin 67.dakikada alındığını söyledi.

TÜRKSAT 6A NE İŞE YARAR, NEDEN FIRLATILDI?

Türksat 6A projesiyle Türkiye’nin uzay sektöründe dışa bağımlılığı azalırken kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderen 11 ülke arasına girmiş olacak.

Türksat 6A uydusu sayesinde Türkiye uydularının kapsama alanı 3.5 milyardan 5 milyara yükselecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A ile birlikte dışa bağımlılığın azalmasının güvenlik açısından önemini Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda şu sözlerle vurguladı:

“Bir haberleşme uydusu yaklaşık 250 milyon dolar. Sadece bir uydunun değerini bile düşünürsek bu projenin ülkemiz için ne kadar önemli olduğu biraz daha anlaşılır olabilir. Ayrıca Türksat 6A'nın, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda da önemli katkısı olacak.

Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olabilecek. Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alınması sonrasında Türkiye, uzay yarışında yeni bir döneme girecek.”