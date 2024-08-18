TUS cevap anahtarının yüzde 10'unun bugün erişime açılması bekleniyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ağustos 2024 18:01 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 18:04
ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2024 Pazar günü TUS 2. dönem sınavı düzenlendi. Sınavın ardından TUS cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı gündem oldu.
18 Ağustos Pazar günü Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı Ölçme. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlendi.
60 binden fazla adayın katıldığı sınavın sona ermesinin ardından cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı ise gündem oldu.
TUS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından TUS 2. dönem sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'unun bugün içerisinde yayınlanması bekleniyor.
TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
Adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesine giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
Kaynak: TGRT Haber