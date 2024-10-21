TUS kontenjanlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

21 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:50

2024/2 TUS sınavı tercihleri tıp mezunları tarafından araştırılmaya başlandı. ÖSYM’nin her yıl açıkladığı kontenjanlarla doktorlar, istedikleri alanlarda tercihlerini gerçekleştirecek.

TUS​ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih​ dönemine çevrildi. Doktor adaylarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için büyük önem taşıyan TUS’ta kontenjanlar belirleyici bir rol oynuyor.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

TUS kontenjanlarının açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Ancak ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunun ardından kontenjanların açıklanması bekleniyor.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. Dönem) tercih takvimi henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından erişime açılacak olan TUS kılavuzunun ardından tercih süreci başlayacak.

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye’de doktorların uzmanlık eğitimi alması için girdikleri bir sınavdır. Bu sınav, tıp fakültesi mezunlarının belirli bir uzmanlık alanında eğitim görmeye hak kazanması için gereklidir.

TUS, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki bölümden oluşur. Adayların bu sınavda başarılı olabilmesi için iki bölümden de yeterli puana sahip olması gerekir.