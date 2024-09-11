TUS sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde AİS üzerinden açıklanacak

11 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:19

ÖSYM tarafından 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler tarafından TUS sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor.

3-10 Temmuz tarihleri arasında Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvuruları alınan ve 18 Ağustos'ta yapılan 2024-TUS 2. Dönem sınavının sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor.

Sınav telaşını bırakan adaylar TUS sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırıyor.

TUS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımladığı takvime göre 2024-TUS 2. Dönem sınavının sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Sınavın tam olarak saat kaçta açıklanacağı ile ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

TUS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TUS sınav sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden açıklanacak.

Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri veya e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecekler.