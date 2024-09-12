TUS sonuçları açıklandı! Tercihlerin kasım ayının başında olması bekleniyor

12 Eylül 2024 11:44 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 12:09

ÖSYM tarafından 2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından TUS tercihleri ne zaman başlayacağı gündem oldu.

18 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan TUS 2. dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bugün (12 Eylül) açıklandı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyurunun ardından adaylar TUS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından 2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav sonuçları 12 Eylül 2024 saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri veya e-Devlet hesapları ile giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS 2. Dönem tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı.

2023 yılında yapılan TUS 2. Dönem sınavının sonuçları 19 Eylül tarihinde açıklanmış, tercihler ise 1-9 Kasım arasında gerçekleştirilmişti.

Bu yılda TUS 2. Dönem tercihlerinin bu dönem aralığında yapılacağı tahmin ediliyor.

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz sene tercihlerin yapılmasının ardından bir hafta sonra sonuçlar açıklanmıştı.

2024 yılında da aynı şekilde tercihler alındıktan bir hafta sonra sonuçların duyurulması bekleniyor.