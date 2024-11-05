TUS/2 tercih sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl sorgulanır?

05 Kasım 2024 12:02 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:04

2024/2 TUS sınavı tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS 2025 ne zaman? ÖSYM takviminin açıklanması bekleniyor

YKS 2025 ne zaman? ÖSYM takviminin açıklanması bekleniyor

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçları için adayların beklediği gün geldi. TUS 2. dönem tercih işlemlerinin ardından, tercih işleminde bulunan doktor adayları sonuçlarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebilecek.

TUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUS/2 tercih maratonunun sona ermesinin ardından doktor adayları sonuçları bekliyordu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2024 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayacak.

TUS/2 Tercih Sonuçları İçin Tıklayınız.