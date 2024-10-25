TUSAŞ saldırısını yapan teröristler öldü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

25 Ekim 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:50

Türkiye'nin yüreklerini yakan terör olayı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı. TUSAŞ saldırısıyla ilgili yönetilen sorunun ardından TUSAŞ teröristlerinin ölüp ölmediğine dair de açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, bugün uçak yolculuğu esnasında gazetecilerin sorularını cevapladı. 23 Ekim günü Ankara​ TUSAŞ​ tesisine düzenlenen terör saldırısı sonrasında şehit sayısı 5'e yükselmişti. Hain saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldü mü merak ediliyor.

TUSAŞ TERÖRİSLERİ ÖLDÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Tataristan'daki BRICS Zirvesi'nden dönerken uçakta gazetecilerin sorularına cevap verdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan hain terör saldırısıyla ilgili yöneltilen soruya verdiği cevap ise şöyle oldu:

"Bütün güvenlik güçlerimiz anında teröristlere müdahale ederek, çok kısa zamanda saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi etkisiz hale getirdiler. Terörist kendi kendini bildiğiniz gibi öldürmüş oldu.

Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada"

Saldırıyı üstlenen HPG, “Ankara’da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem, Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır” açıklamasını yaptı.

TUSAŞ TERÖR SALDIRISINI KİM YAPTI, PKK ÜSTLENDİ Mİ?

PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi tarafından gelen açıklama şöyle oldu:

“Ankara’da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem, Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır”

PKK’nın silahlı kanadı HPG saldırıyı üstlendi.