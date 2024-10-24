TUSAŞ'ın terör saldırısında hedef alınmasının nedenleri belli oldu

24 Ekim 2024 08:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:48

TUSAŞ’a düzenlenen saldırının detayları tüm Türkiye’nin gündeminde yer alıyor. 23 Ekim Çarşamba günü Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

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İçişleri Bakanı​ Ali Yerlikaya​, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 19'unun tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Bakan Yerlikaya ayrıca iki saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

TUSAŞ​ NEDEN TERÖR SALDIRISININ HEDEFİ OLDU?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ), Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarında önemli bir teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

Aynı zamanda, 5.nesil savaş uçağı KAAN’ın TUSAŞ’ta üretilmesi, şirketin hedef olmasının başlıca sebeplerindendir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi, teröristlerin Suriye​ ve Irak’ın kuzeyinde vurulduğu silahların üretiminde kilit rol oynamakta. Bu stratejik önem TUSAŞ’ı saldırıların odağı haline getirmiştir.

TERÖRİSTLER TUSAŞ’A NASIL SALDIRDI?

23 Ekim Çarşamba günü saat 15.26 sularında TUSAŞ’A saldırı düzenlendi. İki terörist ticari taksiyle TUSAŞ yakınlarına gelerek sivillere ateş etmeye başladı ve ardından tesise yönelerek saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda, 2022 yılında Mersin Polisevi ve 2023 yılında İçişleri Bakanlığı’na yapılan saldırılarla yakın yöntemler kullanıldı.

TUSAŞ’a yapılan saldırı 15.26’da yani personel değişim saatinde gerçekleştirildi. Teröristlerin büyük sırt çantalı olmaları dikkat çekerken bu bomba taşıdıklarını gösterdi.