TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir nereli?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD’ın Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak başkanlığa getirildi.
Diren, 2026-2027 döneminde görev üstlenecek.
Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütecek.
Ozan Diren, 1975 yılında Tokat'ta doğdu.
Aile kökleri, Türkiye'nin önde gelen yerli içecek markalarından DİMES'in kurucusu olan dedesi Mustafa Vasfi Diren'e uzanmaktadır. Babası ise Orhan Ziya Diren'dir.
Diren, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyet aldı.
1999 yılında ABD'de bulunan University of Hartford'tan Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi elde etti.
Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde Finans İhtisas Programı'nı tamamlamıştır.
DİMES'in CEO'su ve Diren Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev sürdürmektedir.