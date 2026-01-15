Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir nereli?

Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşen oylama ile birlikte, Ozan Diren, derneğin yeni başkanı oldu. Tek aday olarak girdiği seçimde 165 oy alarak 2026-2027 dönemi için göreve seçilen Diren, sanayici kimliği ve köklü aile geçmişiyle dikkat çekiyor. Peki, Ozan Diren nereli, kaç yaşında?

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir nereli?
15.01.2026
15.01.2026
saat ikonu 17:17

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD’ın Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ozan Diren, 165 oy alarak başkanlığa getirildi.

Diren, 2026-2027 döneminde görev üstlenecek.

Yeni dönemde Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütecek.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir nereli?

OZAN DİREN KİMDİR NERELİ?

Ozan Diren, 1975 yılında Tokat'ta doğdu.

Aile kökleri, Türkiye'nin önde gelen yerli içecek markalarından DİMES'in kurucusu olan dedesi Mustafa Vasfi Diren'e uzanmaktadır. Babası ise Orhan Ziya Diren'dir.

Diren, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezuniyet aldı.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir nereli?

1999 yılında ABD'de bulunan University of Hartford'tan Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi elde etti.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde Finans İhtisas Programı'nı tamamlamıştır.

DİMES'in CEO'su ve Diren Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev sürdürmektedir.

#Aktüel
