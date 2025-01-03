Tutuklanan Talha Siraç Ünlü kimdir? Ferdi Tayfur hayranlığı ile tanındı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

03 Ocak 2025 14:43 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:49

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un hastalandığı süreçte hastane önünde bekleyen ve hayranlığı ile tanınan Talha Siraç Ünlü, paylaştığı video sonrası gündeme geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştı. Tutuklanma sebebi ise gündem oldu.

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Antalya​'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur​'un vefatının ardından hayranı olan Talha Siraç Ünlü yeniden konuşuldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki çekerken ekipler gözaltına alındı. Ünlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TALHA SİRAÇ ÜNLÜ TUTUKLANDI MI, NEDEN? Ferdi Tayfur'a hayranlığı ile tanınan Ünlü, sosyal medya hesabında Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturup ayakları ile bastığı görüntüler sonrasında Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. İfade sürecinin sonra ermesinin ardından adliyeye çıkartılan Talha Siraç Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. TALHA SİRAÇ ÜNLÜ KİMDİR? 17 yaşında olan Ünlü, usta sanatçı Ferdi Tayfur'a olan büyük ilgisi ile geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Saç ve giyim tarzı ile eski yılları anımsatan isim Tayfur'a olan hayranlığı ile tanınıyor. İlgili Haberler Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü tutuklandı! Çektiği videoya tepkiler çığ gibi